"Детройт" уступил "Калгари", Марченко набрал очко и получил травму

"Калгари" взял верх над "Детройтом" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Первой звездой встречи признан защитник "Флэймз" Дуги Хэмилтон, ставший автором трех результативных передач. Российский защитник "Ред Уингз" Алексей Марченко отметился результативной передачей и получил травму во втором периоде после силового приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Калгари" – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Татар - 3 (Абделькадер, МАРЧЕНКО), 8:06 - 1:0. Хэтэуэй - 1 (Д. Хэмилтон, Ферланд), 23:40 - 1:1. Стэйджан - 1 (Д. Хэмилтон, Шинкарук), 42:31 - 1:2. Манта - 1 (Зеттерберг, Нюквист), 47:59 - 2:2. Баклунд - 2 (Фролик, Д. Хэмилтон), 52:14 - 2:3.

Вратари: Ховард (58:53) - Джонсон.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 23 (10+6+7) - 26 (10+10+6).

Наши: Марченко (12:34/0/0) – -

Детройт. Joe Louis Arena.