"Детройт" уступил "Баффало" в овертайме, Марченко набрал очко

"Баффало" нанес поражение "Детройту" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором победного гола "Сэйбрс" стал Кайл Окпосо. В составе "Ред Уингз" результативной передачей отметился Алексей Марченко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Детройт" – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Нильсен - 10 (бол., Грин), 9:02 - 0:1. Райнхарт - 10 (бол., Айкел, Ристолайнен), 25:06 - 1:1. Хелм - 5 (Абделькадер, МАРЧЕНКО), 53:38 - 1:2. Р. О`Райлли - 9 (Фрэнсон, Фолк), 55:51 - 2:2. Окпосо - 14 (бол., Р. О`Райлли, Айкел), 64:34 - 3:2.

Вратари: Нильссон - Мразек.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 37 (13+15+7+2) - 34 (11+10+11+2).

Наши: – – Марченко (19:52/2/+1)

Баффало. KeyBank Center.