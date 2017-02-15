19:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Детройт" сыграет в специальных нашивках в память о владельце клуба

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"Детройт" проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" в специальных нашивках в память об умершем владельце команды Майке Иличе, сообщает сайт клуба. На левом плече у игроков будет размещена нашивка "Mr. I".

Напомним, что 11 февраля в возрасте 87 лет скончался владелец команды Илич. Бизнесмен купил "Ред Уингз" в 1982 году и вместе с командой выиграл четыре Кубка Стэнли. Кроме того, во время его руководства клуб 25 раз подряд выходил в плей-офф турнира.

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