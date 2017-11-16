"Детройт" разгромил "Калгари", Манта и Атанасиу набрали по три очка

"Детройт" разгромил "Калгари" со счетом 8:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по три очка набрали Энтони Манта (2+1), Дилан Ларкин (1+2) и Андреас Атанасиу (2+1). "Детройт" поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Калгари" – 8:2 (4:1, 2:1, 2:0)

Голы: Атанасиу – 3, 5:35 – 1:0. Нюквист – 6 (Зеттерберг, Манта), 7:25 – 2:0. Ферланд – 8 (бол., Годро, Броди), 8:37 – 2:1. Манта – 9 (бол., Атанасиу, Грин), 15:44 – 3:1. Ларкин – 3 (мен.), 17:17 – 4:1. Манта – 10 (бол., Нильсен, Грин), 24:27 – 5:1. Годро – 8 (Ферланд, Д. Хэмилтон), 32:34 – 5:2. Абделькадер – 3 (Ларкин), 39:16 – 6:2. Атанасиу – 4 (бол., Ларкин, Грин), 56:10 – 7:2. Гленденинг – 4 (бол., Бут, Дженсен), 58:37 – 8:2.

Вратари: Ховард – Лэк (Гиллис, 24:27).

Штраф: 54 – 67.

Броски: 27 (12+8+7) – 28 (11+10+7).

16 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.