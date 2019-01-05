"Детройт" прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв "Нэшвилл"

"Детройт" обыграл "Нэшвилл" в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). "Ред Уингз" прервал шестиматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Нэшвилл" - 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Суббан - 3 (Экхольм, Гримальди), 17:36 - 0:1. Смит - 12 (Эллис, Йоси), 23:01 - 0:2. Атанасиу - 15 (Гронек), 24:24 - 1:2. Ванек - 7 (Чоловски), 33:35 - 2:2. Бертуцци - 10 (Нюквист), 51:57 - 3:2. Джохансен - 8 (Ярнкрок), 58:44 - 3:3. Ларкин - 18, 64:34 - 4:3.

Вратари: Ховард - Ринне (58:29 - 58:44).

Штраф: 13 - 11.

Броски: 39 (14+11+13+1) - 30 (6+12+10+2).

5 января. Детройт. Little Caesars Arena.