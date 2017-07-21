"Детройт" подтвердил подписание контракта с Татаром

Нападающий Томаш Татар и "Детройт" договорились о подписании контракта, информирует пресс-служба "Ред Уингз". Соглашение с форвардом рассчитано на четыре года.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 5,3 миллиона долларов за сезон. Изначально клуб предлагал 26-летнему словаку контракт на 4,1 миллиона, но согласились на условия хоккеиста.

В минувшем сезоне Татар провел за "Красные крылья" 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 46 (25+21) очков.