"Детройт" победил "Чикаго" без Анисимова

"Детройт" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард хозяев Артем Анисимов продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце 2017 года.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Детройт" - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы: Ларкин - 7 (Атанасиу, Бертуцци), 4:08 - 0:1. Грин - 5 (Манта, Нюквист), 6:18 - 0:2. Манта - 15 (Зеттерберг, Атанасиу), 45:46 - 0:3. Бертуцци - 1 (Дженсен, Фрк), 53:37 - 0:4.
Вратари: Гласс - Мразек.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 27 (10+5+12) - 26 (7+11+8).
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fifa_guru
Adios Amigos R.. матчи не смотрел. но вчера они всё же выиграли у крепкого Виннипега. мож сил на Детройт не хватило?)
06:51
Adios Amigos R...
Чик давно не видел, но в этой игре они просто удручающее впечатление произвели. На фоне этого мёртвого Шикаго даже Детройт смотрелся грандом:%)) Рано, конечно, делать глобальные выводы, тем более по одной игре, но не похоже, что в сильном центральном дивизионе индейцам с такой игрой что-то светит. Думаю, уже на этой неделе Колорадло их обойдёт и опустит на последнее место. Кстати, лавина вообще круто накатывает в последнее время, с такой игрой и за плов будут бороться - факт.
06:31