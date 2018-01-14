"Детройт" победил "Чикаго" без Анисимова

"Детройт" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард хозяев Артем Анисимов продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце 2017 года.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Детройт" - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Ларкин - 7 (Атанасиу, Бертуцци), 4:08 - 0:1. Грин - 5 (Манта, Нюквист), 6:18 - 0:2. Манта - 15 (Зеттерберг, Атанасиу), 45:46 - 0:3. Бертуцци - 1 (Дженсен, Фрк), 53:37 - 0:4.

Вратари: Гласс - Мразек.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 27 (10+5+12) - 26 (7+11+8).