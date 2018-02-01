"Детройт" по буллитам обыграл "Сан-Хосе"

"Детройт" на своем льду одержал победу над "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного буллита стал Джастин Абделькадер.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Сан-Хосе" - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дэйли - 4 (Нильсен), 46:48 - 1:0. Лабанк - 6 (Диллон, Хертл), 55:01 - 1:1.
Победный буллит: Абделькадер.
Вратари: Мразек - Джонс.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 44 (12+13+12+7) - 31 (11+9+11+0).
1 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
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