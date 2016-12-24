"Детройт" по буллитам обыграл "Флориду"

"Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях по буллитам обыграл "Флориду" - 4:3. Победный послематчевый бросок исполнил нападающий Франс Нильсен.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Детройт" - 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Смит - 7 (бол., Димерс, Йокинен), 17:40 - 1:0. Манта - 6 (Зеттерберг), 20:12 - 1:1. Димерс - 6 (Барков, Ягр), 21:29 - 2:1. Маккензи - 4 (Матесон, Томпсон), 30:27 - 3:1. Миллер - 3 (Атанасиу, Ларкин), 41:36 - 3:2. Нильсен - 8 (Нюквист, Ванек), 53:51 - 3:3.

Победный буллит: Нильсен.

Вратари: Луонго - Коро.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 34 (11+7+13+3) - 39 (10+12+16+1).

Наши: - - -.

24 декабря. Майами. BB&T Center.