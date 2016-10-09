"Детройт" переиграл "Торонто", Марченко и Зайцев очков не набрали

"Детройт" нанес поражение "Торонто" в предсезонном товарищеском матче со счетом 4:3. Первой звездой встречи признан форвард "Ред Уингз" Энтони Манта, ставший автором победной шайбы. Его партнер по команде россиянин Алексей Марченко результативными действиями не отметился. В составе "Мэйпл Ливз" 19 минут 41 секунду на льду провел Никита Зайцев. 24-летний хоккеист нанес три броска по воротам соперника, но очков не набрал.

НХЛ

Предсезонный матч

"Детройт" – "Торонто" – 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Наши: Марченко (19:57/0/-1) – Зайцев (19:41/3/0)