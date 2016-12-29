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"Детройт" отметил 20-летие победы в Кубке Стэнли, Константинов удостоился овации

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"Детройт" на "Джо Луис Арене" провел церемонию празднования 20-летия победы в Кубке Стэнли сезона-1996/97, сообщает официальный сайт лиги. На церемонии присутствовали все, кроме четырех игроков и тренерского штаба, в том числе завершивший тренерскую карьеру Скотти Боумэн, генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман и президент "Торонто" Брендан Шэнахэн. Особенно теплого приема удостоился россиянин Владимир Константинов, попавший в автомобильную аварию сразу после финала Кубка Стэнли. Для групповой фотографии из-под свода арены был спущен чемпионский баннер, а Константинов при помощи бывших партнеров Даррена Маккарти и Криса Дрэйпера увез Кубок Стэнли со льда.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/vladimir-konstantinov-gets-big-ovation-carries-cup/c-285098072

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