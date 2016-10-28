"Детройт" одолел "Сент-Луис", Тарасенко и Якупов не реализовали послематчевые буллиты

"Детройт" нанес поражение "Сент-Луису" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 1:1. Российский защитник гостей Алексей Марченко стал автором результативной передачи. Автором победного броска в послематчевой серии стал форвард "Ред Уингз" Хенрик Зеттерберг. Отметим, что команды выполнили по восемь буллитов. Российские форварды "Блюз" Владимир Тарасенко и Наиль Якупов свои попытки не реализовали.

В параллельной встрече "Виннипег" взял верх над "Далласом" – 4:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Детройт" – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шаттенкирк - 3 (Берглунд), 22:31 - 1:0. Нильсен - 2 (мен., Хелм, МАРЧЕНКО), 33:54 - 1:1.

Победный буллит: Зеттерберг.

Вратари: Аллен - Мразек.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 32 (14+9+7+2) - 27 (4+11+9+3).

Наши: Якупов (9:53/1/+1), Тарасенко (23:08/7/-1) – Марченко (19:11/1/+1)

Сент-Луис. Scottrade Center.

"Виннипег" – "Даллас" – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Майерс - 2 (Армиа), 0:15 - 1:0. Коннор - 1 (Элерс), 16:12 - 2:0. Лайне - 5 (бол., Байфульен, Шейфел), 24:30 - 3:0. Сегин - 4 (бол., Клингберг, Джор. Бенн), 40:33 - 3:1. Лайне - 6 (бол., Уилер, Перро), 50:17 - 4:1.

Вратари: Хеллебайк - Ниеми (52:14 - 53:33, 56:21 - 58:00, 58:12).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 36 (22+8+6) - 39 (13+12+14).

Наши: Бурмистров (9:09/0/0) – -

Виннипег. MTS Centre.