"Детройт" одолел "Бостон", уступая 0:3

"Детройт" взял верх над "Бостоном" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 5:5. Первая звезда встречи – форвард "Ред Уингз" Дилан Ларкин, набравший 2 (1+1) очка. Отметим, что хозяева уступали со счетом 0:3 по ходу первого периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Бостон" – 6:5 Б (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ватрано – 4 (Маккуэйд, Бержерон), 0:44 – 0:1. Карло – 4 (мен., Маршанд, Бержерон), 2:27 – 0:2. Ватрано – 5 (бол., Бэкес, Спунер), 8:50 – 0:3. Ларкин – 12 (Татар, Шихан), 15:32 – 1:3. Бержерон – 10 (бол., Краг, Маршанд), 19:01 – 1:4. Улле – 2, 24:21 – 2:4. Атанасиу – 10 (Ванек, Грин), 29:54 – 3:4. Татар – 10, 34:36 – 4:4. Маккуэйд – 1 (Крейчи), 34:57 – 4:5. Нюквист – 7 (Ларкин, Татар), 56:56 – 5:5.

Победный буллит: Нильсен.

Вратари: Коро (Мразек, 8:50) – Раск.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 25 (7+8+8+2) – 33 (19+4+9+1).

Наши: Марченко (19:07/1/+2) – -

Детройт. Joe Louis Arena.