"Детройт" одержал победу над "Лос-Анджелесом"

"Детройт" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Нападающий "Кингз" Никита Щербак провел на площадке 15 минут 23 секунды.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Лос-Анджелес" - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Чоловски - 5 (Эн, Де ла Росе), 6:32 - 1:0. Нильсен - 5 (Ванек, Атанасиу), 26:06 - 2:0. Ларкин - 12, 38:08 - 3:0. Копитар - 8 (Иафалло, Браун), 53:22 - 3:1.
Вратари: Ховард - Куик (57:24).
Штраф: 2 - 2.
Броски: 21 (8+9+4) - 43 (10+14+19).
Наши: - - Щербак (15.23/2/0).
11 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.
Загрузка...