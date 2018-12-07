"Детройт" обыграл "Торонто", Ожиганов сделал голевую передачу

"Детройт" в овертайме выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ред Уингз" прервал пятиматчевую победную серию "Мэйпл Ливз".

Российский защитник "Торонто" Игорь Ожиганов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Детройт" - 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Капанен - 11 (Гардинер, Юнссон), 4:50 - 1:0. Эрикссон - 2 (Ванек), 5:23 - 1:1. Гленденинг - 4 (Крунвалль, Де ла Росе), 6:28 - 1:2. Нюквист - 7 (Ларкин, Грин), 19:46 - 1:3. Грин - 3 (Фрк, Нюквист), 31:07 - 1:4. Таварес - 18 (Райлли, Гардинер), 42:38 - 2:4. Хаймэн - 7 (Ожиганов, Марнер), 48:50 - 3:4. Юнссон - 6 (Мэттьюс, Капанен), 51:36 - 4:4. Ларкин - 11 (Нюквист), 62:48 - 4:5.

Вратари: Спаркс - Бернье (19:33 - 19:46).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (10+5+15+1) - 32 (11+12+7+2).

Наши: Зайцев (20.31/3/-1), Ожиганов (13.07/0/0) - -.

7 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.