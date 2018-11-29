"Детройт" обыграл "Сент-Луис", несмотря на гол Тарасенко

"Детройт" выиграл у "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ред Уингз" прервал серию из трех поражений.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом. Это его 8-я шайба в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Сент-Луис" - 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Голы: Ванек - 3 (Нюквист, Де ла Росе), 24:22 - 1:0. Атанасиу - 11 (Грин, Ванек), 27:17 - 2:0. Бертуцци - 7 (Гленденинг, Грин), 31:04 - 3:0. Перрон - 7 (бол., Пьетранджело), 33:37 - 3:1. Тарасенко - 8 (бол., О`Райлли, Данн), 35:16 - 3:2. Перрон - 8 (Фаббри, Шенн), 48:04 - 3:3. Бертуцци - 8 (Расмуссен), 53:07 - 4:3.

Вратари: Ховард - Аллен (58:10).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 31 (15+10+6) - 36 (4+17+15).

Наши: - - Барбашев (10.43/0/-2), Тарасенко (18.42/2/0).

29 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.