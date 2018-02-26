"Детройт" обыграл "Рейнджерс" в овертайме

"Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Рейнджерс" - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Тревора Дэйли. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отыграл 16 минут 20 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Детройт" - 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Атанасиу - 12 (Дженсен, Ларкин), 19:53 - 0:1. Хелм - 8, 24:31 - 0:2. Миллер - 13 (бол., Спунер, Дианджело), 27:51 - 1:2. Фаст - 10 (Хэйс, Unknown), 51:16 - 2:2. Дэйли - 7 (Нильсен, Татар), 64:54 - 2:3.

Вратари: Лундквист - Ховард.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 38 (13+6+19+0) - 34 (11+12+10+1).

Наши: Бучневич (16:20/4/-1) - -.

26 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.