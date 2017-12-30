"Детройт" обыграл "Рейнджерс" по буллитам

"Детройт" на своей площадке обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионта НХЛ - 3:2 по буллитам. Победный бросок на счету Франса Нильсена. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич провел на площадке 16 минут 22 секунды и завершил встречу с показателем "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Рейнджерс" - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Деарне - 4 (Веси), 17:35 - 0:1. Атанасиу - 6 (Ларкин), 27:46 - 1:1. Леттьери - 1 (Нивс), 42:35 - 1:2. Зеттерберг - 6 (Нюквист), 47:05 - 2:2.

Нереализованный буллит: Шей (62:22, Рейнджерс ).

Победный буллит: Нильсен.

Вратари: Ховард - Лундквист.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 35 (7+13+11+4) - 39 (9+9+18+3).

Наши: - - Бучневич (16:22/3/1).

Детройт. Little Caesars Arena.