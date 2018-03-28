"Детройт" обыграл "Питтсбург", прервав серию поражений

"Детройт" на своем льду переиграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Ред Уингз" прервал трехматчевую серию поражений.

В другой встрече "Оттава" дома уступила "Айлендерс" (3:4). "Сенаторз" проиграл в шестой раз кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Питтсбург" - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Кросби - 27 (Гюнтцель), 0:38 - 0:1. Крунвалль - 4 (Хелм, Ларкин), 16:43 - 1:1. Нильсен - 16 (бол., Фрк, Хиккеттс), 34:28 - 2:1. Гленденинг - 10 (Дженсен, Хелм), 35:09 - 3:1. Хелм - 10 (Ларкин, Хиккеттс), 46:21 - 4:1. Летанг - 7 (МАЛКИН, Хернквист), 56:44 - 4:2. Гленденинг - 11 (п.в., Дэйли, Декейсер), 58:32 - 5:2.

Вратари: Ховард - Мюррей (56:22 - 56:44, 57:18 - 58:32).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (10+10+6) - 24 (6+6+12).

Наши: Свечников (10:42/0/-1) - Малкин (18:25/3/0).

28 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

"Оттава" - "Айлендерс" - 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Голы: Ли - 39 (бол., Таварес, Пелеч), 6:15 - 0:1. Дюшен - 24 (бол., Пажо, Райан), 12:54 - 1:1. Карлссон - 9 (Дюшен, Райан), 14:49 - 2:1. Бовилье - 17 (Барзал, Эберле), 21:23 - 2:2. Нельсон - 18 (Фритц, Лэдд), 38:42 - 2:3. Райан - 11 (Дюшен, Дзингел), 55:26 - 3:3. Лэдд - 11 (Хикки, Барзал), 57:57 - 3:4.

Вратари: Кондон (58:31) - Галак.

Штраф: 9 - 13.

Броски: 36 (8+13+15) - 31 (15+7+9).

Оттава. Canadian Tire Centre.