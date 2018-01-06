"Детройт" обыграл "Флориду" и продлил победную серию

"Детройт" на своем льду обыграл "Флориду" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ред Уингз" продлили свою победную серию до четырех игр кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Андреас Атанасиу, Томаш Татар, Антони Манта и Габриэль Нюквист. У гостей отличились Майкл Мэтсон и Александр Барков. Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов сделал результативную передачу. Он провел на льду 18 минут, за которые нанес три броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Флорида" – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Атанасиу - 9 (Грин), 0:42 - 1:0. Татар - 11 (Атанасиу, Ларкин), 27:08 - 2:0. Матесон - 4 (Маккэн), 39:58 - 2:1. Барков - 12 (Юбердо, ДАДОНОВ), 43:19 - 2:2. Манта - 14 (бол., Фрк, Грин), 48:03 - 3:2. Нюквист - 13 (Зеттерберг, Декейсер), 55:22 - 4:2.

Вратари: Ховард - Раймер (57:32 - 58:03, 58:39 - 59:46).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 19 (5+6+8) - 40 (16+13+11).

Наши: - - Дадонов (18:00/3/0).

6 января. Детройт. Little Caesars Arena.