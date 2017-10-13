"Детройт" обыграл "Аризону", дважды уступая в счете

"Аризона" уступила "Детройту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:4. В первом периоде команды голов не забили, но заработали 10 минут штрафа на двоих. Во втором периоде "Койотс" дважды выходили вперед, но "Ред Уингз" смогли сравнять счет. В третьем периоде "Детройт" забросил две шайбы: в меньшинстве и в пустые ворота.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Детройт" - 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Келлер - 2 (бол., Степан, Доми), 26:12 - 1:0. Фрк - 3 (бол., Грин), 31:37 - 1:1. Келлер - 3 (Доми, Экман-Ларссон), 38:16 - 2:1. Зеттерберг - 2 (Ларкин, Грин), 39:18 - 2:2. Гленденинг - 1 (мен., Ларкин, Ховард), 56:36 - 2:3. Нильсен - 1 (п.в., Хелм, Эрикссон), 58:26 - 2:4.

Вратари: Раанта (Доминге, 20:00, 58:05 - 58:26, 59:29) - Ховард.

Штраф: 11 - 17.

Броски: 35 (11+10+14) - 33 (9+14+10).

13 октября. Глендейл. Gila River Arena.