"Детройт" обменял Татара в "Вегас"

Нападающий Томаш Татар продолжит карьеру в "Вегасе", сообщает TSN. 27-летний словак на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал в составе "Детройта". В текущем сезоне на его счету 28 (16+12) очков в 62 матчах регулярного сезона.

В обмен на Татара "Ред Уингз" получат право выбора в первом, втором и третьем раунде драфта.