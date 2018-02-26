23:31 26 февраля | Хоккей — НХЛ

"Детройт" обменял Татара в "Вегас"

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Нападающий Томаш Татар продолжит карьеру в "Вегасе", сообщает TSN. 27-летний словак на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал в составе "Детройта". В текущем сезоне на его счету 28 (16+12) очков в 62 матчах регулярного сезона.

В обмен на Татара "Ред Уингз" получат право выбора в первом, втором и третьем раунде драфта.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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vbolshakov

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