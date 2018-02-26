"Детройт" обменял Татара в "Вегас"

Нападающий Томаш Татар продолжит карьеру в "Вегасе", сообщает TSN. 27-летний словак на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал в составе "Детройта". В текущем сезоне на его счету 28 (16+12) очков в 62 матчах регулярного сезона.
В обмен на Татара "Ред Уингз" получат право выбора в первом, втором и третьем раунде драфта.
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seregej.pawlov
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vbolshakov
слишком много
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