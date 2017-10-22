"Детройт" обменял Шихана в "Питтсбург"

"Детройт" обменял нападающего Райли Шихана и выбор в пятом раунде драфта-2018 в "Питтсбург", сообщает официальный сайт "Ред Уингз". В обратном направлении "Пингвингз" отдали Скотта Уилсона и третий пик драфта-2018.

В этом сезоне 25-летний Шихан провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и очков не набрал. Всего на его счету 38 голов и 60 передач в 292 встречах. 25-летний Уилсон в этом сезоне сыграл всего в 3 матчах. В чемпионате-2016/17 он набрал 26 (8+18) очков в 78 встречах.