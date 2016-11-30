"Детройт" нанес поражение "Далласу"

"Детройт" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" со счетом 3:1. Первой звездой встречи признан форвард "Ред Уингз" Энтони Манта, забросивший шайбу. В параллельной встрече "Оттава" уступила на своем льду "Баффало" – 4:5.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Даллас" – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Линделл - 2 (Сегин, Икин), 0:16 - 0:1. Ларкин - 7 (бол., Грин, Нильсен), 19:21 - 1:1. Манта - 3 (бол., Зеттерберг, Крунвалль), 27:56 - 2:1. Отт - 2 (п.в., Ванек), 58:57 - 3:1.

Вратари: Мразек - Лехтонен (57:26 - 58:57, 59:34).

Штраф: 17 - 15.

Броски: 20 (7+10+3) - 35 (9+9+17).

Детройт. Joe Louis Arena.

"Оттава" – "Баффало" – 4:5 (1:3, 2:1, 1:1)

Голы: Окпосо - 7 (бол., Айкел, Ристолайнен), 6:16 - 0:1. Айкел - 1 (бол., Р. О`Райлли, Ристолайнен), 9:31 - 0:2. Хоффман - 5 (Боровицки, Брассар), 13:47 - 1:2. Р. О`Райлли - 5 (Горджес, Фрэнсон), 14:18 - 1:3. Стоун - 7 (бол., Террис, Хоффман), 28:20 - 2:3. Райнхарт - 5 (Кейн), 37:08 - 2:4. Хоффман - 6 (Карлссон, Стоун), 37:51 - 3:4. Р. О`Райлли - 6 (бол., Райнхарт, Окпосо), 56:43 - 3:5. Хоффман - 7 (бол., Фанеф, Карлссон), 58:29 - 4:5.

Вратари: Андерсон (57:51 - 58:29, 58:38) - Ленер (Нильссон, 17:48).

Штраф: 15 - 13.

Броски: 35 (7+17+11) - 28 (14+4+10).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).