"Детройт" и "Оттава" одержали домашние победы

"Детройт" на своем льду обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В другой встрече "Оттава" взяла верх над "Баффало".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Нью-Джерси" - 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)

Голы: Фрк - 1 (бол., Грин, Ларкин), 7:54 - 1:0. Коулман - 4 (Зэйджак, Юханссон), 34:12 - 1:1. Ватанен - 1 (бол., Хишир, Зэйджак), 43:20 - 1:2. Расмуссен - 2 (бол., Нюквист, Чоловски), 44:59 - 2:2. Абделькадер - 2 (мен., Гленденинг), 52:50 - 3:2. Дэйли - 1 (мен., п.в., Ларкин), 59:17 - 4:2. Юханссон - 2 (бол., Холл, Хишир), 59:56 - 4:3.

Вратари: Ховард - Шнайдер (57:59 - 58:06, 58:32 - 59:17).

Штраф: 15 - 15.

Броски: 31 (12+10+9) - 28 (7+8+13).

Детройт. Little Caesars Arena.

"Оттава" - "Баффало" - 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Дзингел - 5 (бол., Бедкер, Уайдмэн), 6:55 - 1:0. Демело - 2 (Шабо, Дюшен), 21:00 - 2:0. Уайт - 3 (бол., Стоун, Шабо), 34:47 - 3:0. Поминвилль - 6 (Айкел, Сканделла), 40:59 - 3:1. Скиннер - 7 (бол., Ристолайнен, Айкел), 43:55 - 3:2. Райан - 3 (п.в., Стоун, Демело), 59:40 - 4:2.

Вратари: Андерсон - Хаттон (58:22 - 59:40).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 32 (12+12+8) - 48 (12+13+23).

Оттава. Canadian Tire Centre.