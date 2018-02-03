"Деторйт" одержал победу над "Каролиной"

"Детройт" на выезде обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал форвард "Ред Уингз" Даррен Хелм.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Детройт" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Ахо - 18 (бол., Фольк, Терявяйнен), 8:16 - 1:0. Декейсер - 2 (Хелм, Татар), 16:21 - 1:1. Дэйли - 5 (Хелм), 25:06 - 1:2. Нюквист - 15 (Зеттерберг), 47:45 - 1:3. Хелм - 5 (Гленденинг), 53:48 - 1:4.

Вратари: Дарлинг - Мразек.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 37 (13+11+13) - 38 (16+11+11).

3 февраля. Роли. PNC Arena.