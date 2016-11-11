Дэррил Саттер: "Лос-Анджелес" должен был поберечь силы к матчу с "Монреалем"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Дэррил Саттер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Монреаля" (1:4) высоко оценил игру соперника. По словам специалиста, "Канадиенс" обладают ровным составом, что позволяет им добиваться таких результатов.

- Мы забили семь голов в прошлой игре. Я уже сказал, что нам хватило бы и одной, надо было пять приберечь для сегодняшнего дня, - приводит слова Саттера русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Они нас часто догоняли, отбирали шайбу. Некоторые наши быстрые хоккеисты были не в лучшей форме. Но у них очень хорошая команда. Там четыре хороших звена.

Понятно, почему они выиграли все девять матчей дома. Общий счет в этих играх был 28:11. Это значит, что каждая игра завершалась со счетом 4:1. И сегодня был такой же счет. Мы, наверное, говорим те же слова, что и другие восемь команд, если они кого-нибудь здесь уже не обыграли дважды.