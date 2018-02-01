Дермотт, Стивенсон и Андерсен - звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой дня стал защитник "Торонто" Трэвис Дермотт, набравший 2 (1+1) очка в матче против "Айлендерс" (5:0).

Второй звездой дня был назван форвард "Вашингтона" Чендлер Стивенсон, отметившийся двумя шайбами в ворота "Филадельфии" (5:3). Тройку лучших игроков дня замкнул вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший все 28 бросков по своим воротам в игре с "Айлендерс".