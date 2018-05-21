Дерик Энгелланд: "Вегас" не желает останавливаться"

Защитник "Вегаса" Дерик Энгелланд после победы над "Виннипегом (2:1, 4-1) в пятом матче финала Западной конференции НХЛ отметил, что выход в финал Кубка Стэнли стал возможен благодаря феноменальной игре вратаря команды Марка-Андре Флери.

- Просто сумасшедший дом. Конечно, в начале сезона даже мы не могли предположить, что окажемся в финале Кубка Стэнли, - приводит пресс-служба НХЛ слова Энгелланда. - Но как только мы стали добиваться успеха и увидели, как феноменален наш вратарь, то поняли, что на кое-что способны. Это было потрясающе и останавливаться мы не желаем.