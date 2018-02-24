Дерик Брассар: "У меня будет возможность играть с лучшими хоккеистами мира – Кросби и Малкиным"

Нападающий Дерик Брассар заявил, что не ожидал своего перехода в "Питтсбург" и отметил, что с нетерпением ждет игры с Сидни Кросби и Евгением Малкиным. Напомним, что ранее 30-летний хоккеист выступал за "Оттаву".

– Рад, что буду играть за команду, которая выиграла Кубок Стэнли в прошлом сезоне, – цитирует Ottawa Sun Брассара. – Если бы мне сказали в прошлом году, что мы сначала будем в шаге от финала в борьбе с этими ребятами, а потом я буду за них играть – я бы не поверил. Я был очень рад, когда узнал о трейде. Однако и покидать "Оттаву" мне грустно. У меня будет шанс выступать в одной команде с лучшим игроком мира – Кросби, и вторым лучшим – Малкиным. Это здорово.

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