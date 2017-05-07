Дерик Брассар: "Оттаве" необходимо расслабиться в Нью-Йорке"

Нападающий "Оттавы" Дерик Брассар после победы в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли над "Рейнджерс" (5:4 ОТ) заявил, что его команде стоит расслабиться в преддверии выездной игры. "Сенаторз" повели в серии со счетом 3-2.

- Мы проявили характер, сыграли отличный матч, действовали как команда, - приводит официальный сайт НХЛ слова Брассара. - Теперь нам надо точно так же сыграть на выезде. "Оттаве" необходимо расслабиться в Нью-Йорке. Мне кажется, что на выезде мы слишком скованны, слишком серьезны.