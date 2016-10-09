Дерек Рой: "Якупову в "Сент-Луисе" придется взяться за ум"

Нападающий "Авангарда" Дерек Рой выразил мнение, что его бывшему партнеру по "Эдмонтону" Наилю Якупову нужно будет напрячься, чтобы закрепиться в составе "Сент-Луиса". Форвард стал игроком команды Кена Хичкока в пятницу.

- Иногда хорошо сменить обстановку, поехать в другое место, новый старт... Наиль был там долго, у "Эдмонтона" не было успеха, - цитирует "Р-Спорт" Роя. - Хорошо, что попал в "Сент-Луис" - команду, которая выигрывает. Ему определенно придется взяться за ум, потому что Кен Хичкок – суровый тренер.

Когда меня только обменяли в "Эдмонтоне", то каждый мне говорил, что он Якупов потерянный, и не знает, что делать на льду. Я просто дал ему несколько подсказок, и он хорошо катался, делал все правильно, поэтому наше звено смогло добиться определенного успеха. Наиль – хороший хоккеист.