Денис Мальгин: "Вариант играть за сборную России был, да и желание было"

Нападающий "Флориды" Денис Мальгин в интервью "СЭ" признался, что у него было желание выступать за сборную России, но пришлось выбрать Швейцарию. Форвард родился в этой альпийской стране, его отец – советский хоккеист Альберт Мальгин.

– Кем вы считаете себя – русским или швейцарцем?

– Уфф… Сложно сказать, если честно. В семье мы говорим только по-русски. Я хорошо немецкий знаю, сейчас вот английский неплохо подтянул. Но думаю я по-русски все равно. Раньше у меня было двойное гражданство, но теперь российского паспорта у меня нет. Я гражданин Швейцарии.

– Ваш отец, Альберт Мальгин рассказывал, что у вас был вариант выступать за Россию. Почему отказались?

– Вариант был, да и желание было. Но там вмешались обстоятельства, о которых я не знал сначала. Несколько лет назад был разговор: ко мне в Швейцарию приехали люди из российской сборной, спросили, хочу ли я приехать на сбор, показать себя. Но как я потом узнал, нужно было, если я правильно помню, как минимум три года играть в России, чтобы иметь право выступать за национальную команду. У меня не было такой возможности, поэтому больше разговоров таких не было. А уже затем я попал в швейцарскую молодежку.

– Нет сожалений по этому поводу?

– Я не жалею, что не поехал играть в Россию – в Швейцарии все сложилось нормально. Надо было определяться. Сейчас вопрос со сборной России закрыт окончательно, и в будущем я планирую выступать за взрослую сборную Швейцарии. Скоро чемпионат мира, надеюсь на приглашение. Всегда готов отозваться, не получится сейчас – может, в следующем году повезет. Все зависит от тренеров, что они думают, как оценивают мою игру. (Дмитрий ГРОШЕВ)

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