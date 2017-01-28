Денис Мальгин: "Техничным хоккеистам в АХЛ труднее играть"

Нападающий "Флориды" Денис Мальгин в интервью "СЭ" отметил, что со сменой главного тренера в команде стал получать меньше игрового времени. Форвард подчеркнул намерение вернуться в основную команду как можно скорее.

– Во "Флориде" по ходу сезона сменился тренер. Место Жерара Галлана занял Том Роу. На вас это как-то отразилось?

– Стал получать поменьше игрового времени. Но это прерогатива тренера – он так видит ситуацию, и обсуждать это решение нельзя. Я провел почти 40 игр и думаю, что смогу сыграть за основу еще не раз. Считаю, что для меня это успех - провести столько матчей в первом сезоне.

– Недавно вам исполнилось 20 лет – а в клубе "подарили" ссылку в АХЛ.

– Не думаю, что это как-то связано. Могут отправить в фарм-клуб, а могут вообще в юниорскую лигу – это тренер решает. В АХЛ я уже сыграл несколько игр, привыкаю постепенно. Я найду свою игру и попробую опять пробиться наверх. Стиль в АХЛ совсем другой, больше беготни, техничным хоккеистам труднее тут играть. На первый матч попал чуть не с самолета, но особо не было времен на адаптацию. Надо выходить играть, в основу возвращаться. (Дмитрий ГРОШЕВ)

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