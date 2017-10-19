Дени Потвен: "Очень впечатлен игрой Сергачева"

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Дени Потвен высоко оценил игру защитника "Тампа-Бэй" Михаила Сергачева. По словам прославленного ветерана, россиянин действует с большой уверенностью в собственных силах.

– Этот парень играет с большой уверенностью, что можно заметить, – приводит Tampabay.com слова Потвена. – Он будет стараться бить. Он – новичок, обладающий хорошим проходом и отличным кистевым броском. Я очень впечатлен.

Напомним, что Сергачев выступает за "Тампу" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (0+4) очка.