Дэн Милстейн: "Состоялась многочасовая встреча Зарипова с руководством НХЛ, в итоге которой все и решилось"

Агент российского хоккеиста Даниса Зарипова Дэн Милстейн в интервью "СЭ" рассказал, что хоккеист лично провел беседу с руководством НХЛ. Вчера 36-летний россиянин объявил, что получил разрешение выступать в североамериканской лиге.

- Мы провели презентацию с участием Даниса, - отметил Милстейн. - Объяснили все, что в принципе могло случиться. Предоставили все документы, согласились на то, чтобы Зарипов прошел отдельный тест. В лиге ведь понимают, что это игрок, который на протяжении многих лет выступал на самом высоком уровне на международных соревнованиях, проходя кучу тестов, и никогда никаких проблем не возникало.

Пока у человека нет разрешения играть в НХЛ – все якобы предложения просто условность. И клубы на самом деле будут что-то предлагать только сейчас, потому что появилась такая возможность. До этого – не было.

Мы рассказали НХЛ, как все было, Данис лично объяснил Биллу Дэйли, что происходило. Мы предоставили все документы, была многочасовая встреча, в итоге которой все и решилось. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Милстейна