Дэн Милстейн: "Приятно, что Костина взяли в первом раунде, но трудная работа только начинается"

Агент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего Клима Костина, подчеркнул, что он и его клиент довольны результатами драфта НХЛ-2017. Российского хоккеиста взял "Сент-Луис" под последним, 31-м, номером первого раунда. В "Сент-Луисе" выступает другой российский форвард – Владимир Тарасенко.

– Очень довольны командой, там выступают хорошие игроки, – приводит ТАСС слова Милстейна. – Клим не может дождаться, чтобы присоединиться клубу и помочь ему выиграть Кубок Стэнли. Он очень хочет быть первым, кто заиграет в НХЛ.

Моему клиенту Павлу Дацюку сказали "нет" в НХЛ 657 раз, не брали на драфт несколько лет до 1998 года. Артемия Панарина и Никиту Зайцева вообще на драфт так и не взяли, и все у них получилось хорошо. Но были первые и вторые номера драфта, которым по каким-то причинам не удавалось закрепиться в лиге. Приятно, что Клима взяли в первом раунде, но трудная работа только начинается.

Русские ребята в командах всегда друг другу помогают и в трудный момент не бросают. В ближайшие дни Клим созвонится с Владимиром, а там они уже сами решат. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы помочь Костину адаптироваться в клубе.