Дэн Милстейн: "Это неправда, что у Зарипова уже есть два предложения из НХЛ"

Агент российского хоккеиста Даниса Зарипова Дэн Милстейн в интервью "СЭ" опроверг информацию о том, что у россиянина есть предложения от "Рейнджерс" и "Вегас"​. Вчера 36-летний россиянин объявил, что получил разрешение выступать в НХЛ.

– Мы хотели, чтобы у Даниса появилась возможность продолжить карьеру, – отметил Милстейн. – Вся наша команда работала вместе ради этого. Мы искали возможность, ведь это же Зарипов, человек, который всем известен на международном уровне.

Рассматривали варианты, как все можно осуществить. Все ведь понимают, какого калибра это хоккеист. И понимают, что то, что с ним произошло – случайность.

Это неправда, что есть два предложения. Понятно, что в ближайшие дни будут поступать звонки из разных клубов, но я не думаю, что это сразу решится. Мы предприняли определенные шаги, знали, что все будет непросто, но команда собралась хорошая, поэтому НХЛ и профсоюз приняли решение рассмотреть это дело. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Милстейна