Дэн Мильштейн: "Поговорим о новом контракте Панарина в январе"

Агент нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина Дэн Мильштейн в интервью изданию "The Columbus Dispatch" заявил, что пока не собирается вести переговоров с руководством клуба о новом контракте для своего клиента.

"Мы с Артемием собираемся поговорить о продлении контракта с "Коламбусом", когда он будет к этому готов. Пока что он доволен тем, как складываются его дела в текущем сезоне. Продление действующего соглашения мы собираемся обсудить в январе. Собираюсь ли я встретиться с генеральным менеджером "Коламбуса"? Я всегда стараюсь пересечься с руководителями других команд, когда они приезжают в Детройт. С Ярмо Кекалайненом у нас получилась хорошая встреча", – отметил Мильштейн

В текущем сезоне Артемий Панарин провел 25 матчей в составе "жакетов", в которых забросил 6 шайб и отдал 19 результативных передач. Его контракт с командой заканчивается в следующем году и, в случае его непродления, игрок станет неограниченно свободным агентом. Несколько месяцев назад переговоры о новом соглашении уже велись, однако они были приостановлены стороной нападающего.