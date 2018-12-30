Дэн Мильштейн: "Панарин хочет выиграть Кубок Стэнли с "Коламбусом". Он не собирается в "Рейнджерс"

Дэн Мильштейн, агент нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина, сообщил, что игрок не рассматривает предложений от других клубов. Ранее появилась информация, согласно которой россиянину интересен переход в "Рейнджерс".

- Артемий на данный момент игрок "Коламбуса". Он полностью доволен ситуацией и прогрессом команды, - приводит "РИА Новости" слова Мильштейна. - Он хочет помочь своей команде пройти первый раунд и зайти далеко в плей-офф и потенциально выиграть Кубок Стэнли. Мы с ним будем встречаться, каждый день с ним на телефоне. По бизнес-вопросам мы будем встречаться плюс-минус в районе All Star Break (перерыва на Матч всех звезд), который будет проходить в конце января.

Что касается возможного перехода в команду "Рейнджерс", я вам могу сказать, что это не совсем так. Артемий – игрок "Коламбуса". Если он решит попытать счастья на открытом рынке, то он будет рассматривать ряд вариантов, а не только одну конкретную команду.

В пятницу Панарин забросил 100-ю шайбу в НХЛ. Его "Коламбус" уступил "Торонто" (2:4).