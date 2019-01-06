Дэн Мильштейн: "Нестеров сказал, что по итогам регулярного чемпионата Кучеров наберет 120 очков"

Агент нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Дэн Мильштейн считает, что российский форвард сможет до конца сезона поддерживать высокий уровень результативности. Кучеров в ноябре и декабре набрал 53 (14+39) очка.

– Сам Никита о статистике вообще не думает! Его интересует только одно – выигрывать, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Мильштейна. – Недавно в очередной раз был в Москве, навещал своих клиентов из ЦСКА. Один из них, Никита Нестеров, напомнил мне о своем прошлогоднем сбывшемся прогнозе. Когда Куч со старта сезона возглавил гонку бомбардиров, бывший защитник "Тампы" сказал, что по итогам регулярного чемпионата он выбьет сотню. Так и получилось – очко в очко! С тех пор держу Нестерова за нашего экстрасенса. И теперь, оказавшись в Москве, услышал от него, что Кучеров наберет 120 очков!