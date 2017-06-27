Дэн Мильштейн: "Гусев в НХЛ? У него есть аргументы, чтобы играть за СКА в олимпийский сезон"

Агент нападающего СКА Никиты Гусева Дэн Мильштейн отметил, что хоккеист на данный момент не планирует уезжать в НХЛ. Напомним, что "Тампа-Бэй" обменяла права на 24-летнего хоккеиста в "Вегас". "Молнии" выбирали Гусева в 2012 году под общим 202 номером. В минувшем сезоне он набрал 71 (24+47) очко в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а также 23 (7+16) очка в 18 играх Кубка Гагарина.

– В данное время у Никиты нет никаких планов, чтобы играть в НХЛ, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Мильштейна. – У него действующий контракт со СКА. А через год на семейном совете он рассмотрит все существующие варианты.

Ждать три года – не очень хороший вариант, когда тебя зовут в НХЛ уже сейчас. Тем более пример Артемия Панарина показывает, как при контракте новичка можно хорошо зарабатывать на бонусах. Но в ситуации Гусева – это чистая классика, потому что есть аргументы в пользу того, чтобы и выступать за СКА в олимпийский сезон.