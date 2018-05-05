Дэн Джирарди: "Шайба нашла мою клюшку в тот момент, когда я там устраивался у ворот"

Защитник "Тампа-Бэй" Дэн Джирарди после победы над "Бостоном" (4:3 ОТ, 3-1 в серии) в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ оценил свою победную шайбу в овертайме. Пятая игра серии состоится завтра (начало– в 22.00 по московскому времени).

– Я оказался глубоко в их зоне и увидел, что у нас разворачивается хорошая комбинация возле синей линии, – цитирует Джирарди официальный сайт НХЛ. – Я немного опередил своего визави, оказался справа от него. Киллер (Киллорн) сделал классный перевод к сетке и шайба нашла мою клюшку в тот момент, когда я там устраивался у ворот.