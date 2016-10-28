Дедушка Тарасенко: "Владимир мог стать футболистом"

Владимир Тарасенко, дедушка нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко подчеркнул, что внук мог сделать выбор в пользу футбола. По его словам, форвард обладает хорошим ударом.

- И Вовка, и Андрей (отец форварда "Сент-Луиса". - Прим. "СЭ") могли стать футболистами. Удар у него был сумасшедший, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Тарасенко. - Но я не сомневался, что надо продолжать заниматься хоккеем. Во-первых, потому что Андрей достиг высокого уровня в этом виде спорта и мог дать сыну больше, чем я в футболе.

Кроме того, футболом нормально можно было заниматься менее полугода, потому что крытых манежей тогда не было. Я знал, что в хоккее он раскроет себя лучше. И, конечно, мы всегда советовались с Андреем. Держали семейный совет.

Каким бы умельцем я ни был, именно отец работал над его ставшим фирменным броском, техникой и тактикой. Он дал ему физическую нагрузку на руки и ноги. Не зря уже в 16 лет Володя попал в команду мастеров.