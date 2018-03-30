Дебют Толванена в НХЛ может состояться в матче с "Тампой"

Новичок "Нэшвилла" Эли Толванен может дебютировать за клуб в одном из ближайших матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает журналист Робби Стэнли со ссылкой на главного тренера "Предаторз" Питера Лавиолетта.

В ночь на 1 апреля "Нэшвилл" дома сыграет с "Баффало" (начало - 3.00 по московскому времени), а 2 апреля новая команда 18-летнего финна в гостях сыграет с "Тампой" (1.00 по московскому времени). Ранее инсайдер Боб Маккензи утверждал, что дебют Толванена в НХЛ состоится в игре с "Сэйбрз".

Напомним, "Предаторз" выбрали форварда в первом раунде драфта-2017 под общим 30-м номером. Сезон-2017/18 Толванен начал в КХЛ, выступая за "Йокерит". В 49 матчах "регулярки" он набрал 36 (19+17) очков. В 11 играх Кубка Гагарина на его счету 7 (6+1) баллов за результативность.