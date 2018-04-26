Дебраск, Крейчи и Бержерон - звезды дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня по итогам заключительного матча 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором "Бостон" обыграл "Торонто" (7:4). Тройку лауреатов составили игроки "Брюинз".

Первой звездой стал Джейк Дебраск, забросивший две шайбы в ворота "Мэйпл Ливз". Второй звездой стал Давид Крейчи, записавший на свой счет три результативные передачи. Третьей звездой - Патрис Бержерон, в активе которого 3 (1+2) очка.

В следующем раунде плей-офф "Бостон" сыграет с "Тампой". Первая игра серии состоится 28 апреля.