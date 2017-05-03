Дайнюс Зубрус: "Мне не показалось, что Кросби умышленно нанесли травму"

Бывший нападающий "Вашингтона", "Нью-Джерси" и "Сан-Хосе" Дайнюс Зубрус оценил шансы "Столичных" в противостоянии с "Питтсбургом" в рамках четвертьфинала Кубка Стэнли. По его словам, форвард "Пингвинз" Сидни Кросби был травмирован без злого умысла со стороны защитника "Вашингтона" Мэтта Нисканена.

– Третья игра была очень важна для "Вашингтона", – сказал Зубрус. – Если бы "Кэпс" проиграли, то очень сложно было бы вытащить серию. После победы ситуация стала совсем другой.

– Верите, что ваша бывшая команда сможет пройти "Питтсбург", что удавалось "Столичным" лишь раз?

– Конечно, парни могут это сделать. Нужно, чтобы у Александра Овечкина прибавилось помощников. Тот же Брэйден Холтби – отличный вратарь и в прошлом матче действовал здорово. В начале этого плей-офф он не показывал своей лучшей игры, но если он найдет себя, то начнет приносить "Вашингтону" победы.

– Что скажете об эпизоде с травмой Сидни Кросби, в котором некоторые журналисты и болельщики увидели спланированную атаку на лидера "Пингвинз"?

– Мне не показалось, что Кросби умышленно нанесли травму. Сомневаюсь, что такое возможно. Не думаю, что Джон Нисканен заслуживал дополнительного наказания. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Зубруса – в ближайшее время в "СЭ"