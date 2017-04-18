Давид Крейчи: "В первом периоде старался играть проще. Потом почувствовал себя лучше"

Нападающий "Бостона" Давид Крейчи после поражения в третьем матче 1/8 финала плей-офф от "Оттавы" (3:4 ОТ, 1-2) положительно оценил свое возвращение на лед. 30-летний чех пропустил первые две игры серии из-за травмы верхней части тела.

– Я уже давно не тренировался, – цитирует официальный сайт НХЛ на русском Крейчи. – Я это понимал. Поэтому старался играть проще в первом периоде. Во втором почувствовал себя лучше. В третьем тоже. Так что все хорошо.