13:01 | ХОККЕЙ — НХЛ

Давид Крейчи: "В первом периоде старался играть проще. Потом почувствовал себя лучше"

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Нападающий "Бостона" Давид Крейчи после поражения в третьем матче 1/8 финала плей-офф от "Оттавы" (3:4 ОТ, 1-2) положительно оценил свое возвращение на лед. 30-летний чех пропустил первые две игры серии из-за травмы верхней части тела.

– Я уже давно не тренировался, – цитирует официальный сайт НХЛ на русском Крейчи. – Я это понимал. Поэтому старался играть проще в первом периоде. Во втором почувствовал себя лучше. В третьем тоже. Так что все хорошо.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/senators-rebound-to-win-game-3-in-ot/c-288887284

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