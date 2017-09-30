Давид Крейчи - о драке с Патриком: "Нолан был готов, отдаю ему должное"

Форвард "Бостона" Давид Крейчи считает, что нападающий "Филадельфии" Нолан Патрик перешел грань, когда предложил ему подраться во время предсезонной игры. Победу одержал "Флайерз" со счетом 5:1. Напомним, что 18-летний Патрик был выбран под 2-м номером на драфте НХЛ-2017.

– Не стал бы говорить за него, но, думаю, он немного перешел грань, – цитирует CSN Крейчи. – Хотя он тоже очень хотел подраться. Нолан был готов, отдаю ему должное за это. Для человека, который проведет свой первый сезон в НХЛ – это хорошо. Но все же он перешел грань. Но мы подрались, и на этом все.

Второй номер драфта НХЛ-2017 подрался с Крейчи. Видео