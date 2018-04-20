Даути, Суббан и Хедман поборются за "Норрис Трофи"

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку финалистов в борьбе за "Норрис Трофи". Как сообщает пресс-служба лиги, за звание лучшего защитника поборются Дрю Даути из "Лос-Анджелеса", Виктор Хедман из "Тампа-Бэй" и Пи. Кей. Суббан из "Нэшвилла". Победитель будет объявлен 20 июня.
Folks, please turn your attention to the 2017-18 Norris Trophy Finalists.– NHL (@NHL) 19 апреля 2018 г.
Find out who wins at the #NHLAwards in @Vegas! #AwardWorthy pic.twitter.com/PdGKcOTjn5
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maxcds
Суббан? смешно. Чем Даути лучше, к примеру, Проворова провел сезон? Или Джонса. Или Йося. Или гостя с пивом.
13:49 20 апреля
adamantane'
Vasek Йосику по статусу не положено за Норрисом идти. Он же Швейцарец. Канадские хоккейные журналисты по большей своей части шовинисты, не могут они так сразу ещё одну страну на карту хоккейного мира нанести. Один швейцарец стал №1 на драфте, хватит с них таких потрясений ))) 09:37 ______________Очень похоже на то :(((
10:56 20 апреля
adamantane'
Хамовитый Дамир номерной, как всегда, сказал невпопад.
10:54 20 апреля
adamantane'
Даути или Суббан. Хотя и Хедман на уровне горе-оборонцев "Тампы" выглядит "белой вороной" (я не каламбурю и не противопоставляю его Суббану, если что), но не более того.
10:53 20 апреля
adamantane'
Даути или Суббан. Хотя и Хедман на уровне горе-оборонцев "Тампы" выглядит "белой вороной" (я не каламбурю и не противопоставляю его Суббану, если что).
10:53 20 апреля
adamantane'
shurikfromkaragay загорелому могут отдать. политкорректность и все такое :-) 06:23 ____________________Действительно: не дадут, и вселенские вопли начнутся).
10:51 20 апреля
Vasek
Даути получит. Самая малопропускающая команда РЧ, половину сезона играли с оборонцами уровня АХЛ, новичками, в том числе из КХЛ. Только за счёт Даути, Куика и Копика выползли в ПО. Остальной состав у них, как показал ПО, днище позорное. Как только попался собранный соперник - 4 поражения подряд. З.Ы. Йосику по статусу не положено за Норрисом идти. Он же Швейцарец. Канадские хоккейные журналисты по большей своей части шовинисты, не могут они так сразу ещё одну страну на карту хоккейного мира нанести. Один швейцарец стал №1 на драфте, хватит с них таких потрясений )))
09:37 20 апреля
shurikfromkaragay
загорелому могут отдать. политкорректность и все такое :-)
06:23 20 апреля
gibson
Даути вообще без вариантов. Суббан здесь вообще что делает?
05:21 20 апреля
fifa_guru
не углубляясь в стату хищников, тоже думал что йоси должны были дать..
05:06 20 апреля
Adios Amigos R...
Тонированный то с какого перепуга? Йосик куда больше заслужил в этом сезоне. А так - Даути в этой тройке явный фаворит, имхо.
04:31 20 апреля